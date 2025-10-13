Двое отвлекают, двое крадут. Что воруют в магазинах, пока петербуржцы стоят в очереди

Никто не знает, почему они вожделенный объект мародеров. Возможно, лица у петербуржцев такие жесткие, что станки тупеют на глазах. Как правило, их прячут в противоугонные кейсы и дополняют противокражными датчиками. А то и за стекло с доступом лишь у кассира или на верхние полки, куда не дотянуться без скалолазного снаряжения («Дикси», «Лента»). Душевное спокойствие менеджеров по потерям дороже, чем сами станки за 1,5 тысячи рублей.