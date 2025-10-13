Двое отвлекают, двое крадут. Что воруют в магазинах, пока петербуржцы стоят в очереди

Настоящие сокровища, ради спасения которых магазины превращаются в филиалы Форт-Нокса, — это оливковое масло, шоколад и сырокопченая колбаса. Пока убытки ретейлеров от наглых краж исчисляются «сотнями тысяч рублей», честным покупателям приходится брать штурмом холодильники-сейфы, чтобы добыть масло к завтраку.
«Фонтанка» выяснила, что еще в сетях Петербурга прячут под замок.
«Таскают. В центре города торгуем».
Открытая выкладка товара и правильная его расстановка способны повысить продажи вдвое. Маркетологи это давно уже выяснили и успешно этим пользуются едва ли не в каждом магазине, подталкивая покупателей к спонтанным покупкам. Увы, пользуются этим и воришки: умыкнуть товар, затерявшись среди коридоров полок, гораздо проще, чем сделать это под носом у продавца. Кто же больше всего беспокоится за свой товар? Рейтинг по версии «Фонтанки».
1 место — «Лента» на Чкаловском проспекте. Абсолютный чемпион. Здесь под замок ушло 9 видов товаров: икра, сырокопченая колбаса, всевозможное сливочное масло, соевый соус, шоколад (но не весь, а только популярного немецкого бренда), детское питание, бритвенные принадлежности, крепкий алкоголь и тот, что дороже 300 рублей, по такому же принципу защитили оливковое масло.
2 место — «Реалъ» на Каменноостровском. Здесь сосредоточились на алкоголе и оливковом масле. Под защитой все, что дороже 400 рублей. Видимо, жулики-завсегдатаи здесь — эстеты с тощим кошельком, но утонченным вкусом.
— Проблема воровства существует давно. В нашей сети магазинов «у дома» мы работаем с нашими покупателями профилактически, а с профессиональными ворами уже используем разные технические средства и как бы создаем собственную базу, — обрисовал ситуацию «Фонтанке» генеральный директор сети «Торговый дом “Реалъ”» в Петербурге Александр Мышинский.
3 место — «Перекресток» на Думской. Оберегаемый ассортимент здесь разношерстный: икра, дорогой виски и камни для него, детское питание, витамины, мясо краба, бритвенные станки и корейский гель. У местного жулика, должно быть, очень разносторонний шопинг-лист.
— Таскают. В центре города торгуем, — объясняют антивандальные коробки менеджеры торгового зала.
4 место — «Дикси» на Каменноостровском. Тут приветствуют стратегический подход. Перегружать сыры и масло противоугонными снастями здесь не стали, а просто разместили их в холодильнике-пенале прямо под рукой у кассира. Бритвенные принадлежности убрали в шкафчики на верхотуре, куда не добраться без помощи лестницы. Это не защита, это ловушка.
5 место — «Пятёрочка» на Ленина и «Магнит» на Малой Посадской. Тут в почете избирательная бдительность, сконцентрированная на рыбных деликатесах. Видимо, другие сети просто не догадываются, какие страсти кипят вокруг банки имитированной икры за 169 рублей.
Ассортимент «тревожной корзины».
Любопытное наблюдение. Жулик пошел избирательный и тащит далеко не все. Рассказываем, какие товары больше всего вызывают у продавцов тревогу и желание спрятать все в «противоугонные средства».
Икра и рыбные деликатесы.
В группу риска попало все, что пахнет морем, пусть даже отдаленно: от паштета за 100 рублей до икры за 600. Возможно, жулики не разбираются в брендах. Вплоть до того, что прятать под замок теперь приходится даже имитацию икры. Видимо, угонщиков не смущает разница во вкусе. Место хранения: от специальных холодильников («Магнит») до запертых шкафов у кассы («Пятёрочка»).
Алкоголь.
Привлекает воришек любой крепкий напиток, будь то «чекушка» объемом со стакан или литровая бутыль премиального виски. А также их верные спутники — камни для охлаждения за 300 рублей. Видимо, для «хапунов» принципиально пить украденное с правильной температурой. К ним же присоединился соевый соус «Киккоман» за 800 рублей, который, судя по всему, вызывает самую острую форму пищевой зависимости («Перекресток», «Лента», «Реалъ»).
Бритвенные станки и наборы.
Никто не знает, почему они вожделенный объект мародеров. Возможно, лица у петербуржцев такие жесткие, что станки тупеют на глазах. Как правило, их прячут в противоугонные кейсы и дополняют противокражными датчиками. А то и за стекло с доступом лишь у кассира или на верхние полки, куда не дотянуться без скалолазного снаряжения («Дикси», «Лента»). Душевное спокойствие менеджеров по потерям дороже, чем сами станки за 1,5 тысячи рублей.
Сливочное масло и сыр в вакууме.
«Золотой запас» давно уже не хит сезона, а один из самых выносимых продуктов. В «Ленте» на Чкаловском в противоугонные боксы спряталось абсолютно все масло, от сторублевых 100-граммовых брусочков шоколадного до дорогих увесистых параллелепипедов премиальных сортов. В «Дикси» на Каменноостровском масло и сыр поместили в холодильник-пенал прямо у кассы, под прицелом камер. Видимо, нашелся смельчак, который попытался сделать фондю без чека.
Детское питание и витамины.
Печально, но под замком — будущее нации. Воры, кажется, заботятся о здоровье своего потомства, пусть и нестандартными методами («Перекресток», «Лента»). Самый уносимый товар, судя по защитной оплетке с магнитными датчиками, — 800-граммовые банки сухих смесей стоимостью свыше 1 тысячи рублей.
Корейская косметика.
Увлажняющий гель за 800 рублей — must-have для ухода за кожей после ночных вылазок за колбасой («Перекресток»).
Оливковое масло.
В ход у воришек идет любое, от маленьких бутылочек за 400 рублей до литровых стоимостью под тысячу. Без него, видимо, украденная колбаса кажется сухой («Лента», «Реалъ»).
Шоколад.
Тренд породил глобальный дефицит какао-бобов, вызванный низкими урожаями в Западной Африке. Шоколадки, в основном пока популярного некогда немецкого бренда, которые мы еще помним за 100 рублей, уже преодолели психологический барьер в 300. Очевидно, каждый уважающий себя вор знает: после успешного рейда по завладению икрой в крови падает уровень эндорфинов. Организм требует серотонина. Теперь мы знаем, почему плитка шоколада в «Ленте» на Чкаловском стоит под замком, будто слиток золота.
Сырокопченая колбаса и стейки.
Новый статусный товар. Воровать пачку гречки — это уныло и по-плебейски. А вот пронести мимо кассы палку колбасы — это уже жест отчаянного джентльмена («Лента» на Чкаловском). В торговой точке той же сети на Уральской защитных сеток удостоились и 800-рублевые упаковки говяжьих стейков.
Увы, в этой борьбе за сохранность товаров проигрывает только один человек — честный покупатель. Чтобы купить масло к завтраку, ему придется устраивать квест с поисками сотрудника зала.
Портрет жулика или состояние души.
Отдел антисоциальных исследований «Фонтанки» попросил нейросеть опереться на ассортимент защищенных товаров и составить собирательный образ среднестатистического магазинного диверсанта.
Внешность: возможно, небрит, учитывая тягу к бритвенным станкам.
Семейное положение: вероятно, имеет ребенка, так как не забывает прихватить баночку детского питания.
Финансовое положение: явно стремится к роскошной жизни (икра, виски, оливковое масло), но при этом экономит на самом главном — на кассе.
Заботится о здоровье: перед трапезой примет украденные витамины, побреется новым станком, а после — нанесет на лицо корейский гель.
Получился не индивид конкретного пола или возраста, а скорее, портрет состояния души. И вряд ли охранник магазина сможет на него опереться, ведь 99% попадающих под «ориентировку» — честные люди. Предвзятость обернется конфликтами, жалобами и испорченной репутацией сети.
Тем более что портрет продуктового жулика-рецидивиста работникам сетей, как правило, хорошо известен.
«Конечно, дико смотрится».
Ретейлеры прекрасно понимают, как средства защиты от воришек действуют на порядочных покупателей.
— Конечно, дико смотрится сливочное масло в противоугонных коробках или кофе с прищепками. Но это наши реалии, в которых мы живем, к сожалению. Эффект подсчитать сложно. Если брать общее количество, оно, наверное, не сокращается, — поделился собеседник «Фонтанки».
Проблема делится на два фронта, рассказывает он. С одной стороны, магазины атакуют случайные воры. В их числе подростки, которые охотятся за сладким и энергетиками, и старики, в основном под давлением жизненных обстоятельств. Ущерб от них редко превышает 3−5 тысяч рублей, и, как правило, они возвращают свой «улов» после поимки.
Основной ущерб наносят организованные сообщества шоплифтеров. Убытки от них исчисляются «сотнями тысяч» рублей, поясняет собеседник «Фонтанки»:
— Это уже профессиональные компании, которые занимаются воровством и перепродажей. Они ходят бандами по 3−4 человека: двое отвлекают, двое крадут.
Для «обмена опытом» шоплифтеры активно используют социальные сети, там же хвастаются своими достижениями и «выручкой», которую удается получить от сбыта краденого. Ассортимент, демонстрируемый там же на фотографиях, значительно превышает тот, что сотрудники магазинов пытаются защитить. Роскомнадзор по неведомой причине такие каналы вниманием обходит и не блокирует, отмечает собеседник «Фонтанки».
Как правило, цель шоплифтеров — дорогостоящие товары, которые легко сбыть: косметика, шампуни, красная рыба, твердокопченая колбаса, красная икра.
Их главная опасность — в агрессии. Попытки остановить их заканчиваются для сотрудников ножевыми ранениями и ударами по голове. Иногда и гибелью: в сентябре 2019 года «Фонтанка» рассказывала, как при попытке задержать вора погиб грузчик «Дикси». Он получил смертельный удар бутылкой водки по голове.
Ретейлеры фиксируют нарушения на камеры, но это мало что меняет, говорит собеседник издания:
— Даже если ловим вора, он уходит от наказания. Особенно когда суммы ущерба не самые крупные.
Традиционные методы вроде рамок и «защиты от бедных» против профессионалов бесполезны: они проходят не через рамки, а через вход, объясняет представитель ретейла.
Сегодня сети взяли на вооружение систему распознавания лиц.
— Мы договариваемся, что будем выгружать в общую базу их биометрию, — поделился собеседник издания.
Камеры на входе сканируют покупателей и при обнаружении «профессионала» из базы данных подают сигнал директору или администратору. Законно задержать его нельзя, поэтому к нему «прикрепляют» сотрудника, который неотступно следует за ним по магазину, предотвращая кражу. Захочет он «купить» баночку красной икры — сотрудник предупредит, что передаст ее сразу на кассу.
Злоупотреблять никто не станет.
Ситуация с «противоугонными» боксами не носит массового характера, а является точечной, поделился с «Фонтанкой» независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин. Несмотря на активное обсуждение в медиа и социальных сетях, резкого и повсеместного роста использования антикражных боксов и наклеек не наблюдается, говорит он. Зачастую вирусными становятся единичные случаи из конкретных магазинов, которые не отражают общей картины по рынку.
Решение о защите товара, как правило, принимает менеджер на местах в ответ на высокий процент краж и списаний в отчетном периоде (обычно месяц), объясняет Лачугин. Самостоятельно инициировать защиту могут производители или дистрибьюторы отдельных товаров, если видят в аналитике аномально высокие потери в определенных точках.
Тем не менее, он уверен, что эта практика массовой не станет. Главная причина — прямое негативное влияние на продажи.
— Честный покупатель воспринимает антикражный бокс как дополнительное неудобство — необходимость искать сотрудника, тратить время на вскрытие. Столкнувшись с трудностями, он часто отказывается от покупки в пользу более доступного аналога. Таким образом, защита от кражи убивает легальный спрос, и злоупотреблять им никто не будет, — считает Михаил Лачугин.
В своем нынешнем формате антикражные боксы — это «палка о двух концах», говорит он. Мера эта вынужденная, но спорная и противоречивая. И в какой-то степени оправданная только для дорогостоящих товаров.