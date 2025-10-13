В Хабаровске запустили новое производство строительной смеси

Новое производство цементно-песчаной смеси запустили в Хабаровске при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщила пресс-служба города.
Ранее компания «Союз Маркетинг», которая начала изготавливать стройматериалы, занималась их оптовой торговлей. После срыва поставок из западных регионов было принято решение наладить собственное производство. Предприятие получило господдержку на приобретение оборудования и сырья.
«В прошлом году обратились в банк за кредитом на покупку производственной линии. Собственного залога не хватало, по рекомендации банка кредит обеспечил Гарантийный фонд. В этом году поручительство фонда помогло получить кредит на 8 миллионов рублей на покупку вспомогательного оборудования: системы аспирации и системы охлаждения, а также сырья и материалов, необходимых для производства строительных смесей», — рассказал учредитель компании «Союз Маркетинг» Олег Трубчик.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.