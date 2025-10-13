В Хабаровске запустили новое производство строительной смеси

«В прошлом году обратились в банк за кредитом на покупку производственной линии. Собственного залога не хватало, по рекомендации банка кредит обеспечил Гарантийный фонд. В этом году поручительство фонда помогло получить кредит на 8 миллионов рублей на покупку вспомогательного оборудования: системы аспирации и системы охлаждения, а также сырья и материалов, необходимых для производства строительных смесей», — рассказал учредитель компании «Союз Маркетинг» Олег Трубчик.