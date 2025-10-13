В городе Заречном Свердловской области благоустроили пешеходные дорожки

Пешеходные дорожки в городе Заречном Свердловской области благоустроили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа Заречный.
Специалисты обновили тротуары по улицам Попова и 50 лет ВЛКСМ в Муранитном микрорайоне. Также привели в порядок по две дорожки на улице Ленинградской в сторону частных магазинов и на улице Ленина по направлению к храму Покрова Божией Матери и фитнес-центру. Дополнительно работы были проведены во дворе дома № 7а по улице Алещенкова и на маршруте от жилого комплекса «Гелиос» до кладбища.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.