В городе Заречном Свердловской области благоустроили пешеходные дорожки

Специалисты обновили тротуары по улицам Попова и 50 лет ВЛКСМ в Муранитном микрорайоне. Также привели в порядок по две дорожки на улице Ленинградской в сторону частных магазинов и на улице Ленина по направлению к храму Покрова Божией Матери и фитнес-центру. Дополнительно работы были проведены во дворе дома № 7а по улице Алещенкова и на маршруте от жилого комплекса «Гелиос» до кладбища.