Жители Ипатовского округа на Ставрополье собрали 2 тонны макулатуры

Две тонны макулатуры собрали жители Ипатовского округа Ставропольского края с начала года по акции «БумБатл». Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
За последний месяц активисты сдали более 400 кг бумаги и картона. В акции участвуют как жители, так и представители образовательных организаций, социально-культурных объединений и библиотек. Узнать подробнее о «БумБатле» можно по ссылке.
«В округе продолжается добрая и важная экологическая традиция — сбор макулатуры. Каждый раз наши жители доказывают, что бережное отношение к природе — это не просто слова, а реальные действия», — отметила глава Ипатовского округа Вера Шейкина.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.