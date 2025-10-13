Ричмонд
Жители Ипатовского округа на Ставрополье собрали 2 тонны макулатуры

За последний месяц активисты сдали более 400 кг бумаги.

Две тонны макулатуры собрали жители Ипатовского округа Ставропольского края с начала года по акции «БумБатл». Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.

За последний месяц активисты сдали более 400 кг бумаги и картона. В акции участвуют как жители, так и представители образовательных организаций, социально-культурных объединений и библиотек. Узнать подробнее о «БумБатле» можно по ссылке.

«В округе продолжается добрая и важная экологическая традиция — сбор макулатуры. Каждый раз наши жители доказывают, что бережное отношение к природе — это не просто слова, а реальные действия», — отметила глава Ипатовского округа Вера Шейкина.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.