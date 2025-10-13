В Казахстане предложили внести изменения, связанные с лишением водительских прав

Как сообщили на официальном сайте прокуратуры Астаны, в городе провели анализ по факту наличия прав на управление транспортными средствами у лиц, признанных страдающими психическими заболеваниями и освобожденными на данном основании от уголовной ответственности.
«Наличие действующих водительских прав из проверенных 76 лиц, подпадающих под запрет согласно перечню медицинских противопоказаний, препятствующих безопасному управлению транспортными средствами, установлено у 6 граждан», — пояснили в прокуратуре.
Так, в отношении одного гражданина был инициирован гражданский иск, который решением суда от 2 июля 2025 года удовлетворен с прекращением у него права на управление транспортными средствами.
«Аналогичная претензионно-исковая работа проведена районными прокуратурами, внесшими 4 иска, которые судами удовлетворены», — добавили в ведомстве.
Кроме того, по результатам анализа в действующие статьи 16 и 91 Уголовного кодекса предложены изменения, позволяющие суду при освобождении лиц от уголовной ответственности ввиду наличия психических заболеваний, одновременно разрешать вопросы, связанные с прекращением прав на управление транспортными средствами.