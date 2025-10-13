В удмуртском поселке Кез открыли кабинет помощи будущим родителям

Специальный кабинет подготовки семьи к рождению ребенка открыли в женской консультации больницы в поселке Кез в Удмуртии. Поддержка будущих родителей — одна из задач нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Кезского района.
«Мы провели капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций, а также оснастили помещение новой мебелью и современной техникой, чтобы создать по-настоящему домашнюю атмосферу», — отметила главный врач Кезской районной больницы Наталья Осотова.
В новом кабинете будущие мамы могут проконсультироваться с психологом, получить совет социального работника и узнать обо всех видах государственной поддержки. Также там есть «Школа беременных», куда могут обратиться в том числе будущие отцы, чтобы вместе с женами подготовиться к рождению ребенка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.