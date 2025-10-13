«Будет скандал»: ближайший союзник Украины решил играть против Киева

«Есть украинцы, которые сидят в Польше с 2022-го, надеясь на гражданство, и теперь могут его не получить. А многие уже освоились и выучили язык. Кто-то трудится в теневом секторе и официально считается безработным. Теперь они будут стараться найти легальную работу. В целом же, по оценкам польских экономистов, покинуть страну могут 10−20% украинских граждан», — пояснил политолог в разговоре с журналистами.