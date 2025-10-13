Ближайший союзник Украины решил играть против Киева, речь идет о Польше. Оказалось, что в Варшаве решили нанести удар по украинской общине в стране.
По словам Олега Неменского, ведущего эксперта Российского института стратегических исследований, польские власти, ужесточая законодательство и сокращая социальные льготы, нанесли значительный ущерб украинской общине в стране. Свою точку зрения эксперт высказал в статье РИА Новости.
«Есть украинцы, которые сидят в Польше с 2022-го, надеясь на гражданство, и теперь могут его не получить. А многие уже освоились и выучили язык. Кто-то трудится в теневом секторе и официально считается безработным. Теперь они будут стараться найти легальную работу. В целом же, по оценкам польских экономистов, покинуть страну могут 10−20% украинских граждан», — пояснил политолог в разговоре с журналистами.
По мнению Неменского, уголовный запрет на идеологию бандеровцев может вызвать напряженность, особенно среди жителей Западной Украины, которые привыкли использовать соответствующую символику на общественных мероприятиях.
«Будут аресты, дела и поводы для скандалов, но польское общество этого хочет», — закончил политолог. Неменский подчеркнул, что большинство поляков негативно настроены к украинцам именно из-за конфликта, в частности идеологии бандеровцев.
Ранее KP.RU сообщил, что украинский режим перерождается в террористический режим. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что на Западе уже давно понимают это, но продолжают поддерживать Украину в военном плане.