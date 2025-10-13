Трамп прилетел в Израиль

Срочная новость Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль, где планирует принять участие в саммите, посвященном ситуации в секторе Газа, а также выступить с речью в кнессете. У трапа самолета Трампа встретил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
