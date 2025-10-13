Прокуратуру просят проверить резкое повышение проезда в транспорте Екатеринбурга

Напомним, что с 1 ноября 2025 года стоимость одной поездки в наземном общественном транспорте Екатеринбурга резко вырастет и составит 42 рубля — вместо нынешних 33 рублей. В мэрии ссылаются на региональную энергетическую комиссию, которая и приняла такое решение. При этом городские власти предлагают несколько способов сэкономить на проезде.