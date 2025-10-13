Ричмонд
В Брянской области отремонтировали участок дороги Новозыбков — Красная Гора

Работы провели на отрезке протяженностью 6,5 км.

Участок дороги Новозыбков — Красная Гора в Новозыбковском городском округе Брянской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

Работы провели на отрезке протяженностью 6,5 км. Там обновили водопропускную трубу, укрепили обочины, обустроили съезды с дороги, заменили асфальт и нанесли разметку. Эта дорога соединяет населенные пункты Новозыбковского городского округа.

«В настоящее время объект находится в завершающей стадии подготовки к приемке и сдаче в эксплуатацию», — добавили в управлении.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.