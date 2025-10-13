Ричмонд
Активисты залили картину с Колумбом в мадридском музее

В Мадриде произошла акция протеста в музее, где экспонировалась картина с изображением Христофора Колумба. В День Испании активисты экологической организации Futuro Vegetal облили полотно краской. Об этом сообщает El País.

По словам участников, их действия были направлены против «веков угнетения и эксплуатации коренного населения Латинской Америки». Активисты таким образом выразили недовольство историческим наследием, связанным с Колумбом.

Две женщины, участвовавшие в акции и выкрикивавшие лозунг «12 октября — нечего праздновать», были задержаны охраной музея. Их действия вызвали оперативное вмешательство сотрудников учреждения.

День Испании, который отмечается 12 октября, приходится на дату открытия Америки экспедицией Колумба в 1492 году. Праздник известен как Fiesta Nacional de Espana и является ежегодным государственным событием в стране, передает издание.

Ранее в Лондоне прошли масштабные митинги против приема мигрантов из исламских стран. В шествиях приняли участие не менее 100 тысяч человек. Люди вышли на улицы города с флагами Великобритании и портретами убитого американского активиста Чарли Кирка. Протестующие обвиняют британские власти в разрушении Соединенного Королевства, указывая на чрезмерно либеральную повестку и миграционную ситуацию как на главные причины возмущения.

