Группа из семи освобожденных заложников прибыла в Израиль

Группа из семи освобожденных заложников прибыла в пункт первоначального приема на территории Израиля. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Группа из семи освобожденных заложников прибыла в пункт первоначального приема на территории Израиля. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

— Сотрудники Управления кадров Армии обороны Израиля и медицинские бригады Армии обороны Израиля сопровождают Омри Мирана, Матана Ангерста, Алона Эвеля, Эйтана Мора, Гали Бермана, Зива Бермана, Гая Гальбоа Далаля, которые пройдут первичный медицинский осмотр, после которого воссоединятся со своими семьями в пункте первоначального приема на юге Израиля, — передает сообщение РИА Новости.

В этот же день стало известно, что ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения. При этом движение ХАМАС заявило, что остается верным достигнутому соглашению при условии, что Израиль также будет его соблюдать.

Также ХАМАС намерен представить свое видение послевоенного управления разрушенным войной сектором Газа на следующем этапе непрямых переговоров с Израилем.

9 октября президент США Дональд Трамп заявил о конце военного противостояния Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Днем того же дня в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между сторонами конфликта. Соглашение было достигнуто после объявления Трампа об освобождении заложников.

