В селе Кузайкино в Татарстане обновили участковую больницу

Капитальный ремонт провели в участковой больнице села Кузайкино в Татарстане при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве республики.
Специалисты заменили системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, установили новую пожарную сигнализацию. Также там обновили сантехнику, полы и смонтировали новые двери.
На первом этаже привели в порядок молочную кухню, гинекологический и стоматологический кабинеты, склад для хранения продуктов, а также санузел. На втором этаже — палаты дневного стационара, процедурный кабинет, комнату для приема пищи, помещения для физиотерапевтических процедур, санитарные узлы, комнату отдыха для дежурного медицинского персонала и архивные помещения. Частично обновлена мебель.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.