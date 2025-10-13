Ричмонд
В поселке Духовом в Самарской области очистили от мусора берег озера

В экологической акции приняли участие 30 человек.

Субботник по очистке водоохранной зоны озера Духового прошел в одноименном поселке в Самарской области. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Богатовского района.

В экологической акции приняли участие 30 человек, в том числе дети. Они собрали более 20 мешков отходов объемом 120 литров каждый. Среди мусора были пластиковые и стеклянные бутылки, одноразовая посуда и прочее.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.