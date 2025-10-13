Умер первый директор Уфимской детской филармонии

Александр Александрович родился 2 ноября 1946 в городе Орске. Свой трудовой путь начал 1972 году во Дворце культуры и техники ОАО «УЗЭМИК». В 1977 году был назначен заместителем директора, а уже в 1981 — возглавил дворец. За почти четвертьвековую историю руководства Дворцом культуры РТИ Александру Велегину удалось превратить его в центр притяжения для жителей Советского и Октябрьского районов Уфы всех возрастов, которые имели возможность жить насыщенной культурной жизнью.