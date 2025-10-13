Итальянский вояж: Майя Санду и Домника Маноле вместе покинули Молдову перед тем, как будет оглашено решение о признании выборов действительными

Обращают внимание, что Майя Санду и Домника Маноле уединились от глаз сограждан в Италии.
Формально председатель Конституционного суда полетела на 144-е заседание Венецианской комиссии, а президентка сразу вслед за ней на 35-летие комиссии. Но пишут, что возвращались вместе.
На этой неделе Домника Маноле будет определять легальность выборов и, соответственно, результат партии Майи Санду в условиях, когда поступают не совсем хорошие сигналы в отношении той самой легальности тех самых выборов, которые организовала партия Майи Санду.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше