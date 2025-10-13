Ребенок и двое взрослых сгорели заживо: прокуратура выясняет обстоятельства страшной аварии

Трагедия случилась сегодня утром на 1343 километре автодороги М-5 «Урал». Произошло столкновение грузовикf Scania и Daewoo. От удара легковая машина съехала в кювет и загорелась. В результате аварии погибли водитель и два пассажира «Нексии», один из которых был ребенком.