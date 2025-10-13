Ричмонд
Ребенок и двое взрослых сгорели заживо: прокуратура выясняет обстоятельства страшной аварии

Прокуроры Башкирии контролируют выяснение деталей ДТП, в котором погиб ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура взяла на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 «Урал», в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Трагедия случилась сегодня утром на 1343 километре автодороги М-5 «Урал». Произошло столкновение грузовикf Scania и Daewoo. От удара легковая машина съехала в кювет и загорелась. В результате аварии погибли водитель и два пассажира «Нексии», один из которых был ребенком.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб выехал Туймазинский межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов. Прокуратура заявила взятии на контроль не только выяснения всех обстоятельств и причин случившегося, но и принятие процессуального решения по факту ДТП.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.