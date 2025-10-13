Ребенок и двое взрослых сгорели заживо: прокуратура выясняет обстоятельства страшной аварии

В Башкирии прокуратура взяла на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 «Урал», в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Трагедия случилась сегодня утром на 1343 километре автодороги М-5 «Урал». Произошло столкновение грузовикf Scania и Daewoo. От удара легковая машина съехала в кювет и загорелась. В результате аварии погибли водитель и два пассажира «Нексии», один из которых был ребенком.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб выехал Туймазинский межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов. Прокуратура заявила взятии на контроль не только выяснения всех обстоятельств и причин случившегося, но и принятие процессуального решения по факту ДТП.
