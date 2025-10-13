Неделя родительской любви начнется в Беларуси на Покров

Неделя начнется 14 октября — в Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в Беларуси отмечается еще один праздник — День матери, который был учрежден в 1996 году. Закончится неделя 21 октября — в День отца (установлен в 2022 году).
В этот период по всей стране будут проходить встречи, семинары, круглые столы, форумы, посвященные тематике традиционных семейных ценностей.
Там отметили, что в них примут участие священнослужители и представители власти, врачи и педагоги, на некоторых будет присутствовать предстоятель БПЦ — митрополит Минский и Заславский Вениамин.
Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова является одним из самых почитаемых в православии и отмечается 14 октября. Главным его смыслом является вера в то, что Богородица простирает свой покров (защиту) над всеми верующими, молится за них и оберегает от зла.
Накануне праздника, 13 октября, служится всенощное бдение, а утром 14 октября — божественная литургия.
История
Праздник основан на событии, которое произошло в 910 году в Константинополе. Согласно житию святого Андрея Юродивого, он и его ученик Епифаний увидели в храме во Влахернахе (где хранилась риза Богородицы) явление Божией Матери.
Она шла по воздуху в окружении ангелов и святых, затем сняла со своей головы покрывало (омофор) и распростерла его над молящимися в храме, защищая их от врагов. Это чудо стало знаком заступничества Богородицы за всех христиан.