В Югре открылся первый инклюзивный веревочный парк

В новом пространстве под названием «СпортГрад» есть три уровня сложности. Первый — «Детский легкий» — специально разработан для маленьких детей и посетителей с инвалидностью, включая колясочников, он оснащен тренажерами. Второй — «Детский средний» — предназначен для детей, которые освоили первый уровень. И третий — «Взрослый средний» — рассчитан на подростков и взрослых, готовых к более серьезным испытаниям.