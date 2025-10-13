В Югре открылся первый инклюзивный веревочный парк

Первый в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре инклюзивный веревочный парк открылся в Сургутском районе. Создание условий для занятий спортом — одна из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в районной администрации.
В новом пространстве под названием «СпортГрад» есть три уровня сложности. Первый — «Детский легкий» — специально разработан для маленьких детей и посетителей с инвалидностью, включая колясочников, он оснащен тренажерами. Второй — «Детский средний» — предназначен для детей, которые освоили первый уровень. И третий — «Взрослый средний» — рассчитан на подростков и взрослых, готовых к более серьезным испытаниям.
Особое внимание уделено безопасности прохождения трасс для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Парк оснащен современными системами страховки и видеонаблюдения.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.