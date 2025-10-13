Узбекистанец стал лауреатом международного конкурса «Молодой балет мира»

В числе победителей также представители Беларуси, Казахстана, России, Словении, Южной Кореи и Японии. Юбилейное событие проходило с 6 по 12 октября в Сочи. Его посвятили памяти выдающегося хореографа, основателя и художественного руководителя конкурса, народного артиста СССР Юрия Григоровича, который скончался 19 мая 2025 года на 99-м году жизни.
Участники соревновались в двух возрастных категориях: младшей и старшей. Три тура включали академическую балетную классику, народно-характерный танец и современную хореографию.
В состав жюри вошли известные деятели балетного искусства и хореографы из России, Беларуси, Болгарии, Италии, Турции и Южной Кореи.
В старшей группе у девушек все награды достались россиянкам.
Среди мужчин первую премию также получил россиянин Денис Мазанов, вторую — казахстанец Акыл Жуас, а третью — Абдугаппор Кучкаров из Узбекистана.
Впервые Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» прошел в 2006 году. Основная цель мероприятия — поддержка молодых исполнителей, в основе творчества которых — классическое наследие и сохранение балетных традиций.
За годы существования конкурс привлек участников из 17 стран, что свидетельствует о его международном признании.