Узбекистанец стал лауреатом международного конкурса «Молодой балет мира»

В числе победителей также представители Беларуси, Казахстана, России, Словении, Южной Кореи и Японии. Юбилейное событие проходило с 6 по 12 октября в Сочи. Его посвятили памяти выдающегося хореографа, основателя и художественного руководителя конкурса, народного артиста СССР Юрия Григоровича, который скончался 19 мая 2025 года на 99-м году жизни.