Технический сбой в Ленобласти задерживает поезда более чем на три часа

О сбое в движении «Фонтанке» сообщил читатель. Он обратил внимание, что электричка, которая следует из Приозерска на Финляндский вокзал, в районе станции Сосново отставала от графика на 50 минут.
В ОЖД уточнили, что задерживаются три пригородных и один пассажирский поезд. Причиной назвали техническую неисправность, которая произошла на станции Громово в Приозерском районе Ленобласти около половины седьмого часа утра.
«Время задержки составляет от 30 минут до 3,5 часа. Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для минимизации времени задержки поездов», — добавили в пресс-службе.