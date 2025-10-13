Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кимовске Тульской области провели второй этап благоустройства сквера

На территории установили качели с подсветкой, скамейки и урны, а также сцену для уличных мероприятий.

Второй этап благоустройства сквера «Школьный» завершили в городе Кимовске Тульской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Кимовского района.

На обновленном пространстве установили качели с подсветкой, скамейки и урны, а также оборудовали зоны для проведения мероприятий. Например, там смонтировали небольшую сцену, где будут проходить детские утренники, выступления самодеятельных коллективов и молодежные фестивали. Помимо этого, специалисты проложили дополнительные пешеходные дорожки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.