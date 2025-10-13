В Кимовске Тульской области провели второй этап благоустройства сквера

Второй этап благоустройства сквера «Школьный» завершили в городе Кимовске Тульской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Кимовского района.
На обновленном пространстве установили качели с подсветкой, скамейки и урны, а также оборудовали зоны для проведения мероприятий. Например, там смонтировали небольшую сцену, где будут проходить детские утренники, выступления самодеятельных коллективов и молодежные фестивали. Помимо этого, специалисты проложили дополнительные пешеходные дорожки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.