В Омске автобусы № 83 будут ходить чаще по просьбам горожан

С сегодняшнего дня на маршрут № 83 вышел дополнительный большой автобус.

Мэр Сергей Шелест сообщил об улучшении транспортного сообщения между городком Нефтяников и Амурским поселком. Изменения произошли после многочисленных обращений жителей этих районов.

С 13 октября на маршрут № 83 вышел дополнительный большой автобус. Теперь их общее количество достигло восьми единиц. Это позволило сократить интервалы движения с 22 до 18 минут.

Пассажиры смогут быстрее добираться до нужных остановок благодаря более частому расписанию. Власти продолжат следить за работой общественного транспорта и учитывать пожелания омичей.

Ранее мы сообщали, что омских водителей троллейбусов и трамваев оденут в новую форму за 6,5 млн.