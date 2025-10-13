В Омске автобусы № 83 будут ходить чаще по просьбам горожан

Мэр Сергей Шелест сообщил об улучшении транспортного сообщения между городком Нефтяников и Амурским поселком. Изменения произошли после многочисленных обращений жителей этих районов.
С 13 октября на маршрут № 83 вышел дополнительный большой автобус. Теперь их общее количество достигло восьми единиц. Это позволило сократить интервалы движения с 22 до 18 минут.
Пассажиры смогут быстрее добираться до нужных остановок благодаря более частому расписанию. Власти продолжат следить за работой общественного транспорта и учитывать пожелания омичей.
