За неделю в Иркутской области ОРВИ заболели более 14 тысяч человек

Грипп лабораторно подтвердили у восьми жителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За неделю в Иркутской области ОРВИ заболели 14 тысяч 892 человека. Грипп лабораторно подтвердили у восьми жителей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Роспотребнадзоре Приангарья.

— В ходе текущей прививочной кампании против гриппа было вакцинировано 368 261 человек, в том числе 200 700 детей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты напоминают, что вакцинация — это самая эффективная мера профилактики гриппа. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Также важно помнить о мерах профилактики. Это мытье рук, использование маски в общественных местах, влажная уборка и проветривание помещений.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в начале ноября жителей Приангарья ждет трехдневная рабочая неделя. Рабочие дни будут 5, 6 и 7 ноября, а 4 ноября — выходной в связи с Днём народного единства.