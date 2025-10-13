За неделю в Иркутской области ОРВИ заболели более 14 тысяч человек

За неделю в Иркутской области ОРВИ заболели 14 тысяч 892 человека. Грипп лабораторно подтвердили у восьми жителей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Роспотребнадзоре Приангарья.
— В ходе текущей прививочной кампании против гриппа было вакцинировано 368 261 человек, в том числе 200 700 детей, уточнили в пресс-службе ведомства.
Специалисты напоминают, что вакцинация — это самая эффективная мера профилактики гриппа. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Также важно помнить о мерах профилактики. Это мытье рук, использование маски в общественных местах, влажная уборка и проветривание помещений.
