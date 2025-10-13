Ричмонд
В центре Красноярска мужчина приставал к подросткам и просил его потрогать

Житель Красноярска приставал к девочкам-подросткам в кафе быстрого питания.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска приставал к девочкам-подросткам в кафе быстрого питания на Театральной площади. Такое видео появилось в местных телеграм-каналах и социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина беседует с группой школьниц и просит потрогать его. Девочки предупредили незнакомца, что еще не достигли совершеннолетнего возраста, однако этот факт его не остановил.

Чуть позже компания подростков обратилась за помощью к персоналу кафе, которые и вызвали полицейских. Сотрудники вывели мужчину из заведения.

В краевом Следственном комитете сообщили, что сейчас проводят проверку инцидента. По словам самого мужчины, он был пьян и ничего не помнит.

Председатель ведомства поручил руководителю СК по Красноярскому краю и Хакасии Алексею Еремину представить ему доклад о ходе доследственной проверки.