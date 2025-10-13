Проблему с отоплением не решили в поселке Высокогорном Хабаровского края

В поселке Высокогорном в Ванинском районе сохраняется непростая ситуация с отоплением домов, и прокуратура края продолжает держать этот вопрос на особом контроле. На сегодняшний день, 13 октября, удалось запустить три котельные, которые должны обеспечивать теплом многоквартирные дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сейчас специалисты постоянно замеряют и проверяют температуру как в самих котельных, так и в квартирах жителей. Проблемы с теплом начались из-за того, что вовремя не успели восстановить местную котельную, пострадавшую от пожара.
Прокуратура Ванинского района координирует все службы и организации, чтобы они как можно быстрее закончили ремонт и обеспечили стабильную работу котельных. После завершения всей работы надзорное ведомство тщательно разберется, почему сотрудники ресурсоснабжающей организации плохо содержали и обслуживали тепловые сети, и установит виновных.