Капремонт корпуса школы № 1 в подмосковной Дрезне завершат в 2026 году

В здании планируется обновить кровлю и фасад, входные группы, заменить инженерные сети, сантехнику, окна и двери.

Капитальный ремонт второго корпуса школы № 1 в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа завершат в 2026 году. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В здании учреждения планируется обновить кровлю и фасад, входные группы, полностью заменить инженерные сети и сантехнику, окна и двери. Также мастерам предстоит выполнить внутреннюю отделку и благоустроить прилегающие территории. На сегодня, помимо общестроительных работ, специалисты проводят ремонт кровли.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.