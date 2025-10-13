Ричмонд
Из Апатитов в Калининград запустят прямые авиарейсы

Жители Мурманской области смогут добираться до Калининграда без пересадок — продажи билетов на новый прямой авиарейс уже открыты. Об этом сообщили на совещании, посвящённом развитию туризма в Мурманской области.

Источник: Пресс-служба аэропорта Храброво

Первый полёт по маршруту Калининград — Апатиты запланирован на 23 ноября 2025 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям, а накануне новогодних праздников, 30 декабря, добавят дополнительный вылет.

Как отмечают в региональных властях, запуск маршрута станет важным шагом в развитии внутреннего туризма и укреплении связей между северо-западными регионами страны. Новый рейс упростит поездки как для туристов, так и для жителей, путешествующих по семейным и деловым делам.