Из Апатитов в Калининград запустят прямые авиарейсы

Первый полёт по маршруту Калининград — Апатиты запланирован на 23 ноября 2025 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям, а накануне новогодних праздников, 30 декабря, добавят дополнительный вылет.
Как отмечают в региональных властях, запуск маршрута станет важным шагом в развитии внутреннего туризма и укреплении связей между северо-западными регионами страны. Новый рейс упростит поездки как для туристов, так и для жителей, путешествующих по семейным и деловым делам.