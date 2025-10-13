МВД Казахстана передало материалы о купании Дурова в охраняемом озере

Государственный национальный природный парк «Кольсайские озера» был основан в 2007 году постановлением правительства Казахстана. Он расположен в Алма-Атинской области на территории Кегенского и Талгарского районов, охватывает более 160 тысяч гектаров. Главным природным объектом парка считается живописная система из трех озер, расположенных в ущелье Кольсай, на стыке горных хребтов Кунгей-Алатау и Заилийского Алатау, в северной части Тянь-Шаня. Эти водоемы образовались естественным путем после крупных оползней, которые перекрыли ущелье и создали природные плотины. Несмотря на кристально чистую воду, купание в озерах запрещено — они находятся на особо охраняемой территории. Кроме того, даже летом температура воды здесь не поднимается выше 6−8 градусов Цельсия.