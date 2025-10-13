Арбитражный суд взыскал с ФК «Ростов» почти 176 тысяч рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел заявление акционерного общества «Водоканал Ростова-на-Дону» к футбольному клубу «Ростов» и обязал ответчика выплатить задолженность в размере 175 996 рублей. Информация о принятом судебном решении размещена в картотеке арбитражных дел.
Согласно материалам дела, долг образовался в период с мая по июль 2025 года. В это время клуб превысил установленные нормативы по сбросу загрязняющих веществ в сточные воды.
Кроме основной суммы задолженности, суд постановил взыскать с ФК «Ростов» расходы по уплате государственной пошлины в размере восьми тысяч рублей.
Судебный приказ вступит в силу, если в течение десяти дней должник не представит возражений.
