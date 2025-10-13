Калининградцев предупреждают о штрафах за мат, шум и запахи в квартирах

Юристы напоминают: за неадекватное поведение в многоквартирных домах теперь можно получить не только недовольные взгляды соседей, но и вполне реальные штрафы. Закон защищает не только ночную тишину с 23:00 до 7:00, но и общее право жильцов на комфортную обстановку.