Калининградцев предупреждают о штрафах за мат, шум и запахи в квартирах

Юристы напоминают: за неадекватное поведение в многоквартирных домах теперь можно получить не только недовольные взгляды соседей, но и вполне реальные штрафы. Закон защищает не только ночную тишину с 23:00 до 7:00, но и общее право жильцов на комфортную обстановку.

Источник: Аргументы и факты

Громкая музыка, крики, ругань и особенно нецензурная брань на балконе или в подъезде могут квалифицироваться как мелкое хулиганство и повлечь штраф до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.

Юристы уточняют, что нарушения касаются и бытовых ситуаций. Например, если в квартире накапливается мусор или содержатся животные, из-за которых появляется сильный запах, проникший к соседям, собственнику грозит штраф до 3000 рублей за нарушение санитарных норм.

Отдельная статья ответственности предусмотрена за курение в местах общего пользования. За сигарету в подъезде — до 1500 рублей, а если неосторожное обращение с огнём приведёт к пожару, сумма взыскания может достичь 50 тысяч рублей.

Эксперты советуют помнить: комфорт соседей — это не только вопрос воспитанности, но и правовое обязательство, нарушение которого может дорого обойтись.