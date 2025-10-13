Калининградцев предупреждают о штрафах за мат, шум и запахи в квартирах

Громкая музыка, крики, ругань и особенно нецензурная брань на балконе или в подъезде могут квалифицироваться как мелкое хулиганство и повлечь штраф до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток.
Юристы уточняют, что нарушения касаются и бытовых ситуаций. Например, если в квартире накапливается мусор или содержатся животные, из-за которых появляется сильный запах, проникший к соседям, собственнику грозит штраф до 3000 рублей за нарушение санитарных норм.
Отдельная статья ответственности предусмотрена за курение в местах общего пользования. За сигарету в подъезде — до 1500 рублей, а если неосторожное обращение с огнём приведёт к пожару, сумма взыскания может достичь 50 тысяч рублей.
Эксперты советуют помнить: комфорт соседей — это не только вопрос воспитанности, но и правовое обязательство, нарушение которого может дорого обойтись.