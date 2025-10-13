Ричмонд
Лукашенко назначит и согласует 25 чиновников в кадровый день 13 октября

Лукашенко согласует назначение на должности более 25 чиновников.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначит и согласует более 25 чиновников 13 октября, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, рассказали, что в понедельник, 13 октября, рабочая неделя белорусского президента начнется с кадровых назначений. Фв этот день Александр Лукашенко планирует согласовать на должности более 25 чиновников.

— В списке на назначения и согласования — 26 человек, — написал телеграм-канал «Пул Первого».

Также уточнили, что 14 назначенцев услышат поставленные задачи лично от главы государства во Дворце Независимости в Минске.

Еще мы писали, что Александр Лукашенко дал султану Омана деньги за подаренный особый меч.

Тем временем МИД заявил про новые безвизовые страны для белорусов.

А ЕС перестанет ставить штампы при въезде и выезде в паспорта белорусов. Так как ЕС ввело систему регистрации для въезда иностранцев, что касается и белорусов.

