Лукашенко назначит и согласует 25 чиновников в кадровый день 13 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначит и согласует более 25 чиновников 13 октября, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, рассказали, что в понедельник, 13 октября, рабочая неделя белорусского президента начнется с кадровых назначений. Фв этот день Александр Лукашенко планирует согласовать на должности более 25 чиновников.
— В списке на назначения и согласования — 26 человек, — написал телеграм-канал «Пул Первого».
Также уточнили, что 14 назначенцев услышат поставленные задачи лично от главы государства во Дворце Независимости в Минске.
