Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти восстановили движение на улице Победы

Об этом сообщили в администрации Автограда.

Напомним, ночью 24 сентября в доме № 50 на улице Победы произошел хлопок газа. Потребовалась эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей.

Чтобы не допустить обрушения здания, на месте организовали аварийные работы. Потребовалось укрепление несущих стен на верхних этажах 3-го подъезда.

В связи с этим в границах жилого дома на улице Победы вводили ограничения движения в прямом и обратном направлении до 12 октября. Сегодня его восстановили — теперь все виды транспорта курсируют в обычном режиме, пишет Сова.