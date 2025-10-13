Предпринимателям Воронежа расскажут, как управлять эмоциями

Слушателям расскажут о том, как держать эмоции под контролем даже в самых напряженных ситуациях, сохранять хладнокровие в любых переговорах и сделках, повысить свой уровень доверия и уважения у партнеров и сотрудников, избавиться от эмоционального выгорания и о многом другом. В качестве эксперта выступит доцент, кандидат наук, тренер, психолог, педагог, эксперт в области коммуникации, противодействия манипуляции, психологии лидерства Александр Грибанов. Принять участие можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.