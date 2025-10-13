Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателям Воронежа расскажут, как управлять эмоциями

Принять участие в мероприятии можно бесплатно.

Источник: Freepik

Семинар на тему «Контроль эмоций» для предпринимателей пройдет в центре «Мой бизнес» в Воронеже 15 октября. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.

Слушателям расскажут о том, как держать эмоции под контролем даже в самых напряженных ситуациях, сохранять хладнокровие в любых переговорах и сделках, повысить свой уровень доверия и уважения у партнеров и сотрудников, избавиться от эмоционального выгорания и о многом другом. В качестве эксперта выступит доцент, кандидат наук, тренер, психолог, педагог, эксперт в области коммуникации, противодействия манипуляции, психологии лидерства Александр Грибанов. Принять участие можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.