Предпринимателям Воронежа расскажут, как управлять эмоциями

Семинар на тему «Контроль эмоций» для предпринимателей пройдет в центре «Мой бизнес» в Воронеже 15 октября. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
Слушателям расскажут о том, как держать эмоции под контролем даже в самых напряженных ситуациях, сохранять хладнокровие в любых переговорах и сделках, повысить свой уровень доверия и уважения у партнеров и сотрудников, избавиться от эмоционального выгорания и о многом другом. В качестве эксперта выступит доцент, кандидат наук, тренер, психолог, педагог, эксперт в области коммуникации, противодействия манипуляции, психологии лидерства Александр Грибанов. Принять участие можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.