22 тысячи водителей лишили прав в Казахстане в 2025 году

По словам министра, причин аварийности несколько. Первая — низкая транспортная дисциплина и уровень подготовки водителей. Они превышают скорость, рискуют при обгоне, засыпают за рулем.
Отмечу, что с 2018 года — нет госконтроля за автошколами. Ставим все на место. В прошлом году отменили самоподготовку. На учет взяли все автошколы. Свидетельства о курсах и мед.справки переведены в электронный формат. Вносим поправки по разрешительному порядку открытия автошкол.
Вторая проблема — нелегальные пассажирские перевозки. Так, по словам главы МВД, введенные поправки не в полной мере реализуются со стороны Минтранспорта. Для водителей так и не организовали предрейсовый мед.осмотр и осмотр авто, контроль за режимом труда и отдыха.
Третья проблема — техническое состояние автопарка. Более 50% авто в Казахстане старше 20 лет. Полицией выявлено 202 тыс. фактов управления неисправным транспортом, 117 тыс. — без техосмотра.
Четвертая проблема — дорожная инфраструктура. Только 12% республиканских дорог соответствуют всем параметрам безопасности. Саденов сказал о необходимости строительства более 6 тыс. км дорог, с 4-мя и более полосами.
Также стоит острый вопрос по населенным пунктам. На них приходится 85% ДТП.
Министр предлагает установить:
- 59 подземных, 119 надземных пешеходных переходов;
- около 600 светофоров;
- свыше 1 тыс. км. пешеходных ограждений;
- 15 тыс. км освещения и 70 тыс. км тротуаров;
- 2 800 км велодорожек.
Еще один фактор — нехватка штатов патрульных. Именно они обеспечивают дорожную безопасность и охрану общественного порядка. При этом, население и автопарк растет. Развиваются дороги. Саденов сказал о необходимости еще 8 200 штатных патрульных.
Из-за этого, перекрывается только треть маршрутов (4,3 тыс. из 13 тыс.). Акимам поставлена задача изыскать средства.