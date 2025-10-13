Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

22 тысячи водителей лишили прав в Казахстане в 2025 году

Министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что на дорогах Казахстана сложная обстановка. 22 тыс. водителей уже лишили прав. Еще 19 тыс. водителей арестовали за нарушение ПДД, в частности езду в пьяном виде.

Источник: unsplash.com

По словам министра, причин аварийности несколько. Первая — низкая транспортная дисциплина и уровень подготовки водителей. Они превышают скорость, рискуют при обгоне, засыпают за рулем.

Отмечу, что с 2018 года — нет госконтроля за автошколами. Ставим все на место. В прошлом году отменили самоподготовку. На учет взяли все автошколы. Свидетельства о курсах и мед.справки переведены в электронный формат. Вносим поправки по разрешительному порядку открытия автошкол.

рассказал Ержан Саденов

Вторая проблема — нелегальные пассажирские перевозки. Так, по словам главы МВД, введенные поправки не в полной мере реализуются со стороны Минтранспорта. Для водителей так и не организовали предрейсовый мед.осмотр и осмотр авто, контроль за режимом труда и отдыха.

Третья проблема — техническое состояние автопарка. Более 50% авто в Казахстане старше 20 лет. Полицией выявлено 202 тыс. фактов управления неисправным транспортом, 117 тыс. — без техосмотра.

Четвертая проблема — дорожная инфраструктура. Только 12% республиканских дорог соответствуют всем параметрам безопасности. Саденов сказал о необходимости строительства более 6 тыс. км дорог, с 4-мя и более полосами.

Также стоит острый вопрос по населенным пунктам. На них приходится 85% ДТП.

Министр предлагает установить:

  • 59 подземных, 119 надземных пешеходных переходов;
  • около 600 светофоров;
  • свыше 1 тыс. км. пешеходных ограждений;
  • 15 тыс. км освещения и 70 тыс. км тротуаров;
  • 2 800 км велодорожек.

Еще один фактор — нехватка штатов патрульных. Именно они обеспечивают дорожную безопасность и охрану общественного порядка. При этом, население и автопарк растет. Развиваются дороги. Саденов сказал о необходимости еще 8 200 штатных патрульных.

Из-за этого, перекрывается только треть маршрутов (4,3 тыс. из 13 тыс.). Акимам поставлена задача изыскать средства.

сказал министр