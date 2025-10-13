Из водительских прав уберут чип, но дешевле они не станут — МВД РК

Государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения установлена налоговым кодексом. Она сохранится, так как взымается за процесс выдачи.
Зампред Комитета МВД пояснил, что чип убирают, так как инспекторы получают всю нужную информацию из государственных баз. По правилам водителю уже не обязательно носить права с собой, так как проверку проводят онлайн.
Сейчас уже нет необходимости всю информацию обносить в чип, когда уже у нас есть все в базах данных. Там имеется водительское удостоверение, страховка, техосмотр, поэтому эта информация уже в чипе не нужна. Технологии идут вперед.
Кенеспаев добавил, что ранее выданные права действуют до конца срока. Удостоверения без чипа МВД планирует начать выдавать в первом полугодии 2026-го. Дизайн водительского удостоверения при этом останется прежним. Кроме того, данные о посмертном донорстве в правах размещать не будут.