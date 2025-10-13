Два «огненных костра» на Солнце: вспышки достигли уровня М

Четырехмесячный максимум составляет M6.4 (вспышка была 28 сентября). Возможно, побьет. Чтобы поставить рекорды на срок больше 4 месяцев, потребуется выйти на уровень вспышек X. Чисто на глаз потенциала для этого пока не видно, хотя на глаз такое и не оценишь. В общем, на Солнце, крути не крути, а полноценный системный всплеск, и остается только его отслеживать. Да, отклик геомагнитных индексов пойдет примерно со среды, может быть, четверга.