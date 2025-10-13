Два «огненных костра» на Солнце: вспышки достигли уровня М

Они показали, как это выглядит на телескопах.
А так это выглядит на графике.
Два костра, горящих сейчас в центре солнечного диска, — это два активных центра размером примерно по 150 тыс. км каждый (более 10 диаметров Земли), в которых Солнце сжигает энергию, выброшенную вчера из глубины звезды (генерация происходит примерно в 200 тыс. км под поверхностью) и все еще продолжающую поступать. Каждый всплеск — вспышка уровня C или M (высших баллов X пока нет).
Слом активности, по данным ученых, произошел вчера около 16:00 по московскому времени (18:00 по времени Астаны) на фоне исключительно радужных картин, рисовавшихся моделями.
Непонятно, если честно, откуда все это взялось. У звезды было довольно бурное окончание сентября и начало октября, и не должна была она так быстро восстановиться.
Согласно информации, текущий уровень вспышек сейчас — на уровне M1.0-M2.0.
Четырехмесячный максимум составляет M6.4 (вспышка была 28 сентября). Возможно, побьет. Чтобы поставить рекорды на срок больше 4 месяцев, потребуется выйти на уровень вспышек X. Чисто на глаз потенциала для этого пока не видно, хотя на глаз такое и не оценишь. В общем, на Солнце, крути не крути, а полноценный системный всплеск, и остается только его отслеживать. Да, отклик геомагнитных индексов пойдет примерно со среды, может быть, четверга.