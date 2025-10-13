Что стоит сделать пенсионерам с 1953—1966 год рождения до Нового года

Об этом в интервью порталу PensNews рассказала юрист Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, это особенно актуально для мужчин, родившихся в 1953—1966 годах, и женщин 1957−1966 годов, которые могут претендовать на единовременную денежную выплату.
Речь идёт о пенсионерах, за которых в период с 2002 по 2004 годы были уплачены страховые взносы в накопительную часть пенсии. Как уточнила юрист, для лиц, родившихся в 1966 году и старше, сумма такой выплаты может составлять от 1200 рублей.
Кроме того, эксперт отметила, что большинству заявителей пенсионные накопления выплачиваются единовременно, так как накопительная часть пенсии обычно не превышает 5% от общего размера выплаты, сообщает «Парламентская газета».
Также среди пенсионеров указанной возрастной группы могут быть участники программы государственного софинансирования пенсии. В среднем размер их единовременной выплаты составляет около 7,3 тысячи рублей.