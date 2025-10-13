В Холм-Жирковском округе Смоленской области высадили более 32 тысяч елей

«Хочу напомнить, что за 2024 год мероприятия по лесовосстановлению в регионе были выполнены на площади 7793 гектара, [что на 5,3% больше от плана]. Кроме того, на протяжении последних лет Смоленская область уже традиционно входит в число десяти лучших регионов России по эффективности ведения лесного хозяйства. Уверен, что участие в подобного рода мероприятиях только укрепит наши позиции в сфере бережного отношения к лесным ресурсам», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.