В Холм-Жирковском округе Смоленской области высадили более 32 тысяч елей

Активные жители Холм-Жирковского округа Смоленской области высадили 32 860 европейских елей во время осеннего сезона акции «Сохраним лес». Мероприятие проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщила пресс-служба правительства региона.
Работы провели на площади 10,6 га. Новый хвойный лес высадили на месте вырубленных деревьев.
«Хочу напомнить, что за 2024 год мероприятия по лесовосстановлению в регионе были выполнены на площади 7793 гектара, [что на 5,3% больше от плана]. Кроме того, на протяжении последних лет Смоленская область уже традиционно входит в число десяти лучших регионов России по эффективности ведения лесного хозяйства. Уверен, что участие в подобного рода мероприятиях только укрепит наши позиции в сфере бережного отношения к лесным ресурсам», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.