В башкирской деревне Малокачаково открыли фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в деревне Малокачаково Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
«Для жителей Малокачакова этот день стал долгожданным праздником. Теперь у сельчан появился светлый, теплый, уютный модульный ФАП, отвечающий всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектованный всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала», — отметила фельдшер Ульяна Хайдаршина.
Медпункт оснастили современным оборудованием, с помощью которого фельдшер может дистанционно открыть лист временной нетрудоспособности или выписать электронный рецепт. Также там можно провести телемедицинскую консультацию с врачом и направить медицинские данные в другое учреждение на консультацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.