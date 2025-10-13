В метро Екатеринбурга пассажиров просят включать телефоны и ноутбуки

Пассажиры оценили нововведение слегка негативно. Мол, если раньше человеку достаточно было самому пройти через рамку металлоискателя и поставить ручную кладь на ленту интроскопа для сканирования сумок, то теперь досмотр затянется. Особенно пиковые часы, ранним утром и вечером, когда большинство горожан едут на работу или обратно. Опасения вполне резонны: на подземку приходится 20 процентов пассажиропотока городского общественного транспорта. Чтобы ускорить проверку, сотрудники метро просят пассажиров заранее доставать электронные устройства из карманов и сумок и следить, чтобы они были заряжены.