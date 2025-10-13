В метро Екатеринбурга пассажиров просят включать телефоны и ноутбуки

Информационное объявление о новых правилах размещено на официальном сайте метрополитена и на всех девяти станциях подземки.
В список устройств для обязательной проверки входят радио- и телеаппаратура, фото- и видеотехника, мобильные телефоны и персональные компьютеры. При этом служба безопасности метрополитена уверяет пассажиров, что сотрудников не волнует информация, содержащаяся на устройстве. Никто не будет рассматривать фото или вчитываться в документы. Сотрудникам важно убедиться, что гаджет — не муляж.
«Ужесточение контроля за девайсами объясняется высокой вероятностью применения подобных устройств для нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуре метрополитена, поскольку они могут быть использованы в качестве взрывного устройства, а в корпусе можно пронести взрывоопасные или запрещенные к перевозке вещества», — пояснили «РГ» в пресс-службе метрополитена.
Пассажиры оценили нововведение слегка негативно. Мол, если раньше человеку достаточно было самому пройти через рамку металлоискателя и поставить ручную кладь на ленту интроскопа для сканирования сумок, то теперь досмотр затянется. Особенно пиковые часы, ранним утром и вечером, когда большинство горожан едут на работу или обратно. Опасения вполне резонны: на подземку приходится 20 процентов пассажиропотока городского общественного транспорта. Чтобы ускорить проверку, сотрудники метро просят пассажиров заранее доставать электронные устройства из карманов и сумок и следить, чтобы они были заряжены.
«Думаю, мера малоэффективная, — скептически оценил меру безопасности Руслан, постоянно пользующийся метро. — Многие мошенники, желая выгодно продать муляж электронной техники, научились ставить туда светодиодную лампочку, несколько минут она горит и имитирует работоспособность устройства. Покупатель, не чувствуя обмана, соглашается на сделку, а дома обнаруживает обман. Поэтому, если захотеть, то и здесь можно ввести в заблуждение сотрудников безопасности».
Корреспондент «РГ» ради эксперимента прокатилась по нескольким станциям и понаблюдала за происходящим на входных группах заторов нет. Проверка электронных устройств носит не массовый, а избирательный характер исходя из своего опыта, сотрудники службы безопасности выхватывают из потока пассажиров тех, кого обязательно стоит проверить, а кого — нет. Ведут себя они корректно. Чаще просят включить ноутбуки и планшеты, чем телефоны.
Кстати.
Ранее, в августе этого года, аналогичная мера безопасности была введена в метрополитене Санкт-Петербурга. Основанием для нее стал приказ Минтранса России № 34 от 04.02.2025, который вступил в силу с 1 марта 2025 года. Требование о демонстрации работоспособности электронных устройств включили в нормативно-правовой акт Минтранса в связи с высокой вероятностью нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуры метрополитена с использованием подобных устройств.