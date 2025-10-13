Накануне завершился Чемпионат Башкирии по футболу 2025. В заключительном матче в Уфе на стадионе «Гастелло» встретились новоиспеченный чемпион «Старт-Жуково» и «Беркут-Уфа». «Беркутам» необходимо было набирать одно очко, чтобы завоевать серебро.
Но единственное очко оказалось очень тяжелым для претендентов. Они пропустили гол после рядового углового — на выходе ошибся вратарь Максим Аверьянов — 0:1.
До последних секунд сохранялось это шаткое преимущество чемпиона, но за считанные секунды до финального свистка в штрафной сбили Данила Фархутдинова и владелец «Беркута-Уфа» Филипп Дорогов, вышедший на замену в концовке, реализовал пенальти — 1:1.
Таким образом, благодаря этой ничьей «беркуты» на очко опередили туймазинский «Спартак», которому в итоге достается бронза.
Лучшим бомбардиром сезона стал Герман Зайцев из «Содовика» (Стерлитамак) с символичными 25 голами. На один мяч отстал Артем Гончаренко из прошлогоднего чемпиона «Витязя-ГТУ». Замкнул тройку «беркут» Кирилл Томашев с 20 мячами.
Но сезон на этом не завершен. 19 октября состоится матч за Суперкубок Башкирии, в котором сразятся чемпион «Старт-Жуково» и обладатель Кубка РБ 2025 «Спартак».