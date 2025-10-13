Ричмонд
Эксперт раскрыл, о чем мог говорить Зеленский с Трампом

Во время телефонного разговора Зеленский и Трамп могли поднимать тему поставок Киеву дальнобойных беспилотников «Лютый». Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов, отметив, что ВСУ сегодня для увеличения дальности полета дронов идут на различные эксперименты. В частности, снимают шасси, чтобы БПЛА могли поражать цели на территории РФ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт напомнил, что в последней атаке на Тюмень ВСУ использовали «Лютые» без шасси, чтобы увеличить дальность полета дронов.

"Зеленский просит беспилотники у НАТО. Американцы должны поставить более 30 тысяч беспилотников только до конца года — была такая сделка, — пояснил Кнутов.

Он также рассказал, что украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений для противовоздушной обороны. Исходя из этого, эксперт допустил, что Зеленский с Трампом могли обсудить также поставку ракет ПВО для ВСУ.

По мнению Кнутова, просьба Зеленского легко объяснима, так как эффективность украинских комплексов противовоздушной обороны в последнее время значительно снизилась при повышенном воздействии на них. Эксперт пояснил, что ВСУ столкнулись с критической нехваткой систем ПВО, а это указывает на уязвимость обороны противника.

Ранее Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который уже стал вторым за последние двое суток. По словам украинского лидера, он обсудил с президентом США усиление Украины, в том числе в части «дальнобойности».

