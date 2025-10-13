Эксперт раскрыл, о чем мог говорить Зеленский с Трампом

Эксперт напомнил, что в последней атаке на Тюмень ВСУ использовали «Лютые» без шасси, чтобы увеличить дальность полета дронов.
Он также рассказал, что украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений для противовоздушной обороны. Исходя из этого, эксперт допустил, что Зеленский с Трампом могли обсудить также поставку ракет ПВО для ВСУ.
По мнению Кнутова, просьба Зеленского легко объяснима, так как эффективность украинских комплексов противовоздушной обороны в последнее время значительно снизилась при повышенном воздействии на них. Эксперт пояснил, что ВСУ столкнулись с критической нехваткой систем ПВО, а это указывает на уязвимость обороны противника.
Ранее Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который уже стал вторым за последние двое суток. По словам украинского лидера, он обсудил с президентом США усиление Украины, в том числе в части «дальнобойности».