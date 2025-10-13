Направление главной дороги изменили в центре Нижнего Новгорода

На перекрестке улиц Нижегородская и Гоголя в Нижнем Новгороде с 13 октября изменится направление главной дороги. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Изменения связаны с необходимостью увеличить пропускную способность транспортного потока с улицы Ильинской, где в настоящее время ограничено движение из-за ремонта трамвайных путей. Ранее преимущество в движении было у автомобилей, следующих по улице Гоголя в прямом направлении.
Согласно новой схеме, приоритет получат автомобили, которые едут по улице Нижегородской со стороны улицы Ильинской и поворачивают налево на улицу Гоголя (в сторону Малой Покровской), а также те, кто поворачивает направо с улицы Гоголя на улицу Нижегородскую (в сторону Ильинской). Новая организация движения будет действовать до завершения строительных работ на улице Ильинской.
