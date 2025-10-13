Направление главной дороги изменили в центре Нижнего Новгорода

Согласно новой схеме, приоритет получат автомобили, которые едут по улице Нижегородской со стороны улицы Ильинской и поворачивают налево на улицу Гоголя (в сторону Малой Покровской), а также те, кто поворачивает направо с улицы Гоголя на улицу Нижегородскую (в сторону Ильинской). Новая организация движения будет действовать до завершения строительных работ на улице Ильинской.