Направление главной дороги изменили в центре Нижнего Новгорода

С 13 октября приоритет в движении на перекрестке будет у транспорта, следующего с улицы Нижегородской и поворачивающего налево.

Источник: Администрация Нижнего Новгорода

На перекрестке улиц Нижегородская и Гоголя в Нижнем Новгороде с 13 октября изменится направление главной дороги. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Изменения связаны с необходимостью увеличить пропускную способность транспортного потока с улицы Ильинской, где в настоящее время ограничено движение из-за ремонта трамвайных путей. Ранее преимущество в движении было у автомобилей, следующих по улице Гоголя в прямом направлении.

Согласно новой схеме, приоритет получат автомобили, которые едут по улице Нижегородской со стороны улицы Ильинской и поворачивают налево на улицу Гоголя (в сторону Малой Покровской), а также те, кто поворачивает направо с улицы Гоголя на улицу Нижегородскую (в сторону Ильинской). Новая организация движения будет действовать до завершения строительных работ на улице Ильинской.

Ранее сообщалось, что М-12 перекрыли из-за смертельного ДТП в Нижнем Новгороде.