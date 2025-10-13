Разрешение на открытие автошкол в Казахстане будет выдавать только МВД

Выступая на правительственном часе в мажилисе министр назвал несколько причин аварийности на дорогах. Водители превышают скорость, рискуют при обгоне и засыпают за рулем, сказал он.
Но проблема кроется не только в поведении, но и в подготовке автолюбителей.
Ставим все на место. В прошлом году отменили самоподготовку, на учет взяли — все автошколы. Свидетельства о курсах и медсправки переведены в электронный формат. Вносим поправки по разрешительному порядку открытия автошкол.
Указал глава МВД и на проблемное состояние дорожной инфраструктуры. Со слов Саденова, только 12% республиканских дорог соответствуют всем параметрам безопасности. Сейчас требуется строительство более 6 тысяч километров дорог, с четырьмя и более полосами.
Еще один острый вопрос — населенные пункты, на них приходится 85% ДТП.
Нужно установить:
- 59 подземных, 119 надземных пешеходных переходов;
- порядка 600 светофоров;
- свыше 1 тыс. км. пешеходных ограждений;
- 15 тыс. км освещения и 70 тыс. км тротуаров;
- 2 800 км вело-дорожек.
Не хватает и патрульных на дорогах республики.
Это основная служба. Обеспечивает дорожную безопасность и охрану общественного порядка. При этом, население и автопарк растет, развиваются дороги. Нужно еще 8 200 штатных единиц.
Из-за этого, перекрывается только треть маршрутов страны, это 4,3 тысячи из 13 тысяч. МВД поставило задачу акимам изыскать средства на инфраструктуру.