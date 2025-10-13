Ричмонд
Разрешение на открытие автошкол в Казахстане будет выдавать только МВД

АСТАНА, 13 окт — Sputnik. Глава МВД Казахстана Ержан Саденов заявил, что в стране с 2018 года нет государственного контроля за автошколами.

Выступая на правительственном часе в мажилисе министр назвал несколько причин аварийности на дорогах. Водители превышают скорость, рискуют при обгоне и засыпают за рулем, сказал он.

Но проблема кроется не только в поведении, но и в подготовке автолюбителей.

Ставим все на место. В прошлом году отменили самоподготовку, на учет взяли — все автошколы. Свидетельства о курсах и медсправки переведены в электронный формат. Вносим поправки по разрешительному порядку открытия автошкол.

заявил Саденов

Указал глава МВД и на проблемное состояние дорожной инфраструктуры. Со слов Саденова, только 12% республиканских дорог соответствуют всем параметрам безопасности. Сейчас требуется строительство более 6 тысяч километров дорог, с четырьмя и более полосами.

Еще один острый вопрос — населенные пункты, на них приходится 85% ДТП.

Нужно установить:

  • 59 подземных, 119 надземных пешеходных переходов;
  • порядка 600 светофоров;
  • свыше 1 тыс. км. пешеходных ограждений;
  • 15 тыс. км освещения и 70 тыс. км тротуаров;
  • 2 800 км вело-дорожек.

Не хватает и патрульных на дорогах республики.

Это основная служба. Обеспечивает дорожную безопасность и охрану общественного порядка. При этом, население и автопарк растет, развиваются дороги. Нужно еще 8 200 штатных единиц.

сказал министр

Из-за этого, перекрывается только треть маршрутов страны, это 4,3 тысячи из 13 тысяч. МВД поставило задачу акимам изыскать средства на инфраструктуру.