Разрешение на открытие автошкол в Казахстане будет выдавать только МВД

Указал глава МВД и на проблемное состояние дорожной инфраструктуры. Со слов Саденова, только 12% республиканских дорог соответствуют всем параметрам безопасности. Сейчас требуется строительство более 6 тысяч километров дорог, с четырьмя и более полосами.