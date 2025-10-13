Ричмонд
В Омске увеличили количество автобусов на маршруте № 83

Интервал движения между рейсами сократили с 22 до 18 минут.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 13 октября, на маршруте № 83 в Омске начал курсировать дополнительный автобус большого класса. Количество машин увеличилось с 7 до 8, интервал движения сократился с 22 до 18 минут. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

Изменения в работе перевозчиков произошли после многочисленных обращений жителей городка Нефтяников и Амурского поселка. Именно эти локации соединяет указанный маршрут. Поручение градоначальника об усилении транспортного сообщения в Советском и Центральном округе выполнил профильный департамент.

Ранее «КП Омск» рассказала, что на Левобережье открыли двухэтажную автостоянку.