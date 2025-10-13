В Омске увеличили количество автобусов на маршруте № 83

С понедельника, 13 октября, на маршруте № 83 в Омске начал курсировать дополнительный автобус большого класса. Количество машин увеличилось с 7 до 8, интервал движения сократился с 22 до 18 минут. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.