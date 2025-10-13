Угроза оползней в Алматы: специалисты обратились к горожанам

Как рассказали 13 октября 2025 года в ГУ «Казселезащита», на склонах гор и в долинах рек Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы расположено 145 оползнеопасных участков. Ниже приведена карта зон риска оползневой опасности в Алматы. Согласно ей, указанные участки представляют прямую угрозу для более чем 710 различных объектов и более 8 600 жителей.