Угроза оползней в Алматы: специалисты обратились к горожанам

Как рассказали 13 октября 2025 года в ГУ «Казселезащита», на склонах гор и в долинах рек Аксай, Каргалы, Улкен и Киши Алматы расположено 145 оползнеопасных участков. Ниже приведена карта зон риска оползневой опасности в Алматы. Согласно ей, указанные участки представляют прямую угрозу для более чем 710 различных объектов и более 8 600 жителей.
Эти зоны ежегодно находятся под пристальным вниманием специалистов, ведь они представляют потенциальную угрозу для сотен объектов инфраструктуры и тысяч жителей города.
Как отмечают специалисты Алматинского городского эксплуатационно-технического управление (АГЭТУ) ГУ «Казселезащита», зоны формирования оползней нередко находятся рядом с автомобильными дорогами, линиями коммуникаций и жилыми домами. Даже незначительные колебания грунта, сильные осадки или таяние снега могут спровоцировать движение масс земли.
Главная задача — не допустить развития опасных процессов. Мы постоянно проводим аэровизуальные облеты, наземные обследования и разъяснительные работы с населением. Любая выявленная трещина или смещение фиксируется и берется под контроль.
В рамках предупредительных мероприятий специалисты ведомства регулярно обследуют склоны и оползнеопасные зоны; проводят разъяснительную работу с жителями и организациями, расположенными в потенциальных зонах риска; выдают уведомления-рекомендации о необходимых мерах безопасности и ограничении строительных работ на опасных участках.
Как действовать при угрозе оползня
1. При появлении трещин на грунте, стенах зданий или деформации дорог — немедленно сообщите в АГЭТУ ГУ «Казселезащита» и Департамент по чрезвычайным ситуациям по номеру 112.
2. Не оставайтесь в опасной зоне, возьмите документы и предметы первой необходимости.
3. Не пытайтесь спасти имущество, если началось движение грунта, главное — сохранить жизнь.
4. После стабилизации обстановки возвращайтесь в дом только после разрешения специалистов.
Алматинцев просят быть внимательными, следить за изменениями в окружающей среде и не игнорировать предупреждения специалистов.