Голикова спрогнозировала рост числа занятых на рынке труда к 2032 году

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Количество работающих людей в России к 2032 году составит 74,3 миллиона человек по оценкам кабмина РФ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«По предварительным оценкам, которые мы сейчас видим, с учетом нового прогноза социально-экономического развития цифра занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 миллиона человек», — сказала Голикова во время совещания премьер-министра РФ с вице-премьерами.
Она отметила, что это на 1,1 миллиона человек выше, чем было в 2024 году, но на 200 тысяч человек меньше, чем было в прогнозе прошлого года.
Правительство ожидает роста численности в сфере здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, сфере гостеприимства, транспортировки и хранения, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IТ.