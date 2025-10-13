Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге — до +25°С, на севере — до −13°С: Казахстан накрывает Северный антициклон

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня по стране. Согласно данным специалистов, с 14 по 16 октября 2025 года на большей части Казахстана осадков не ожидается, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +14° 7 м/с 88% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: pexels

Так, как следует из распространенного релиза, синоптическую ситуацию в большинстве регионов Казахстана будет формировать Северный антициклон, который обусловит погоду без осадков.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе прогнозируются дожди, на востоке и юго-востоке республики — осадки в виде дождя и снега.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Также по республике ожидается усиление ветра.

Кроме того, в ночные и утренние часы — туман, на юге — пыльная буря.

Температурный фон по стране будет следующим.

Ожидается понижение ночных температур:

  • на большей части до −5−13°С,
  • на западе и юге страны до +5+13°С.

Днем основной фон составит 0+10°С.

На западе стоит ожидать +7+17°С, а на юге страны — +15+25°С.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»