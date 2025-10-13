На юге — до +25°С, на севере — до −13°С: Казахстан накрывает Северный антициклон

Так, как следует из распространенного релиза, синоптическую ситуацию в большинстве регионов Казахстана будет формировать Северный антициклон, который обусловит погоду без осадков.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе прогнозируются дожди, на востоке и юго-востоке республики — осадки в виде дождя и снега.
Также по республике ожидается усиление ветра.
Кроме того, в ночные и утренние часы — туман, на юге — пыльная буря.
Температурный фон по стране будет следующим.
Ожидается понижение ночных температур:
- на большей части до −5−13°С,
- на западе и юге страны до +5+13°С.
Днем основной фон составит 0+10°С.
На западе стоит ожидать +7+17°С, а на юге страны — +15+25°С.