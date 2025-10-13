Беларусь ждет реализации решения Трампа о снятии санкций США с «Белавиа»

И отметил, что в скором времени «все это будет решено». Разрешив вопросы поддержания летной годности белорусских самолетов и задач, связанных с осуществлением расчетов с белорусскими компаниями, «Белавиа» сможет работать по новым направлениям и заключать соглашения об авиасообщении с новыми странами.