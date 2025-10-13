Беларусь ждет реализации решения Трампа о снятии санкций США с «Белавиа»

Белорусская сторона надеется на скорую реализацию решения США о снятии санкций с «Белавиа». Об этом директор департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
Так, в Минске рассчитывают, что в ближайшее время восстановятся расчеты и возобновится обслуживания самолетов белорусского авиаперевозчика.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дал конкретные указания по полной нормализации отношений с США. Одновременно с этим президент Дональд Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа».
В сентябре Минфином США была выпущена генлицензия, позволяющая проведение финансовых операций с «Белавиа» и ее дочерними структурами. Но лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет другие рестрикции.
Представитель Минтранса сказал, что после прозвучавших политических заявлений, Минск направил запросы по всем направлениям, в том числе по банковскому и авиационно-техническому.
— Это поддержка летной годности авиакомпании Boeing. Сейчас ждем от них ответы, — прокомментировал Голуб.
И отметил, что в скором времени «все это будет решено». Разрешив вопросы поддержания летной годности белорусских самолетов и задач, связанных с осуществлением расчетов с белорусскими компаниями, «Белавиа» сможет работать по новым направлениям и заключать соглашения об авиасообщении с новыми странами.
